Ein Skiunglück bei einem Firmenevent ist nicht unbedingt als Arbeitsunfall zu werten. Das Landessozialgericht in Stuttgart hat die entsprechende Klage eines Stuttgarters zurückgewiesen. Der Kläger wollte den Sturz beim Skifahren als Versicherungsfall anerkannt haben. Aus Sicht des Gerichts waren die Kriterien dafür nicht erfüllt. Der Stuttgarter hatte 2018 in Österreich an einem Firmenskitag teilgenommen, den sein Arbeitgeber initiiert hatte. Nur rund 80 von 1.100 Betriebsangehörigen nahmen daran teil. Das Gericht betonte in einem am Mittwoch in Stuttgart veröffentlichten Urteil, der Firmenskitag sei freiwillig gewesen und keine Pflicht. Es sei dabei auch nicht um die gesamte Belegschaft und die Stärkung eines Wir-Gefühls gegangen, sondern erkennbar nur um die Skifahrer.