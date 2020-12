per Mail teilen

Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen haben viele Millionen Euro an Mehrkosten durch die Corona-Pandemie. Die sind laut der Liga der Freien Wohlfahrtspflege noch nicht ersetzt worden.

Allein die Karl-Schubert-Gemeinschaft in Filderstadt (Kreis Esslingen) hatte seit März zusätzliche Kosten von einer Viertelmillion Euro. Sie musste in Corona-Schutzmaßnahmen in ihren Werkstätten und Wohngemeinschaften für Menschen mit Behinderung investieren. Wegen der Pandemie trennen jetzt Plexiglasscheiben die Arbeitsplätze voneinander ab. Die Busse, die die Menschen mit Behinderungen zu den Werkstätten bringen, fahren jetzt öfter. Und die Wohnbereiche mussten quarantänetauglich gemacht werden. Solche Zusatzkosten sind der Karl-Schubert-Gemeinschaft bisher nicht erstattet worden.

Kostenübernahme nicht geklärt

Wer die zusätzlichen Kosten übernehmen muss, darüber streiten sich das Land und die Stadt- und Landkreise. Das Sozialministerium verweist darauf, dass das Land im Sommer Corona-Hilfen an Stadt- und Landkreise überwiesen habe - auch für Behinderteneinrichtungen. Der Kreis Esslingen, der für die Karl-Schubert-Gemeinschaft zuständig ist, will aber noch Gespräche mit dem Land abwarten.

Wohlfahrtsverbände warnen vor Pleiten

Die Liga der Freien Wohlfahrtspflege BW befürchtet nun, dass vor allem kleinere Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen in die Insolvenz getrieben werden, wenn die Corona-Mehrkosten nicht ersetzt werden. Laut der Liga fehlen Einrichtungen für Menschen mit Behinderung in Baden-Württemberg rund 84 Millionen Euro.