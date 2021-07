per Mail teilen

Die Filstalbrücke bei Wiesensteig (Kreis Göppingen) ist Teil der ICE-Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Stuttgart und Ulm. Jetzt ist sie nahezu fertig. Das feiert die Bahn am Mittwoch.

85 Meter ragt die Filstalbrücke in den Himmel und ist damit nach Bahnangaben die dritthöchste Eisenbahnbrücke in Deutschland und die höchste in Baden-Württemberg. Mit dem erfolgten Brückenschlag ist die Bahn-Neubaustrecke Wendlingen-Ulm erstmals lückenlos verbunden.

Erste Züge sollen Ende 2022 über die Filstalbrücke fahren

Ab Dezember 2022 sollen hier Züge fahren. Dadurch verkürzt sich laut Bahn die Reisezeit zwischen Ulm und Stuttgart um 15 Minuten. Wenn der Tiefbahnhof in Stuttgart fertig sein wird, soll es nochmals eine Viertelstunde schneller gehen. Die feste Fahrbahn auf dem Brückenbauwerk kann auch von Rettungsfahrzeugen befahren werden.

Dieses Video aus der "Landesschau Baden-Württemberg" vom 1. Juni 2021 zeigt Uwe Uelsmann bei seiner Arbeit. Er hat als Vorschubmeister wesentlich zum Bau der Filstalbrücke beigetragen:

Die Brücke ist knapp 500 Meter lang und überquert die A8

Die Brücke ist über das Filstal bei Wiesensteig (Kreis Göppingen) gespannt, überquert dort auch die Autobahn 8 und verbindet den knapp neun Kilometer langen Boßler- mit dem fast fünf Kilometer langen Steinbühltunnel. Sie besteht aus zwei Teilbrücken. Das Gleis in Richtung Ulm ist 485 Meter lang, das in Richtung Stuttgart misst 472 Meter. Insgesamt wurden 55.000 Kubikmeter Beton und rund 7.700 Tonnen Stahl sowie weitere rund 800 Tonnen Spannstahl verbaut, teilte die Bahn mit. Die Kosten werden mit 53 Millionen Euro angegeben.