Der von der Stadt Stuttgart und vom Land geförderte "Baden-Württembergische Filmpreis" wurde am Wochenende verliehen. In der Kategorie Spielfilm ging der Preis in diesem Jahr an das Drama "Tagundnachtgleich" von Regisseurin Lena Knauss. Der Liebesfilm ist nach Bewertung der Jury exzellent in Szene gesetzt und mit hervorragenden Schauspielern besetzt. Der mit 2.000 Euro dotierte Preis ist im Rahmen der 26. Filmschau Baden-Württemberg am Wochenende verliehen worden. Weitere Preise wurden in den Kategorien Kurz- und Dokumentarfilm vergeben. Die Filmschau fand in diesem Jahr online statt. Sie wird vom Verein "Filmbüro Baden-Württemberg" mit Sitz in Stuttgart ausgerichtet.