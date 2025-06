Deutscher Kamerapreis: Filmakademie Ludwigsburg zwei Mal vertreten

Die Filmakademie in Ludwigsburg ist bundesweit bekannt. Nun haben ein Student und ein Absolvent Auszeichnungen erhalten.

Beim Deutschen Kamerapreis 2025 haben ein Student und ein Absolvent der Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg Preise erhalten. Das teilte die Filmakademie am späten Samstagabend mit. Der Preis wurde zum 35. Mal vergeben, es gibt ihn seit 1982.

Student gewinnt in Kategorie Kurzfilm

In der Kategorie Kurzfilm gewann der Student Paul Ader mit dem Film "Haus am Hang". Der Film entstand im zweiten Studienjahr und spielt in einer Einrichtung für straffällig gewordene Jugendliche. Hier ist der Film in der ARD Mediathek zu sehen. "Paul Ader findet in 'Haus am Hang' Bilder, die über das Darstellende hinausgehen", begründet die Jury ihre Auswahl. "Die kühlen Farbtöne und weiche Textur der Bildausschnitte spiegeln exzellent das Spannungsfeld zwischen rauer Umgebung und poetischer Annäherung der Figuren wider."

Absolvent der Filmakademie gewinnt

Außerdem erhielt Stephan Bechinger in der Kategorie Fiktion Kino mit dem Drama "The Outrun" die Auszeichnung für die beste Filmmontage. Bechinger ist Absolvent der Filmakademie, wie die Hochschule mitteilte. In dem Film geht es um eine Frau mit Alkoholsucht, die nach einem ausschweifenden Leben in London in ihre Heimat an der Nordküste Schottlands zurückkehrt und hofft, dort mithilfe ihrer Eltern einen Schlussstrich unter ihr selbstzerstörerisches Verhalten setzen zu können.

Insgesamt waren die Filmakademie und ihre Alumni mit fünf Nominierungen beim Deutschen Kamerapreis vertreten, hieß es in der Mitteilung.