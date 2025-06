Filderstadt: Auto gerät wegen E-Zigarette in Brand

Am Donnerstagvormittag kam es in Filderstadt im Kreis Esslingen zu einem Polizeieinsatz wegen eines brennenden Fahrzeugs. Brandursache war anscheinend eine E-Zigarette.

Polizei und Feuerwehr wurden am Donnerstagvormittag in Filderstadt-Bernhausen (Kreis Esslingen) zu einem Brand gerufen. Kurz nach 10 Uhr ist nach Polizeiangaben ein Auto auf einem Schotterparkplatz in der Volmarstraße in Brand geraten, woraufhin Zeugen den Notruf wählten.

Keine Verletzten bei Auto-Brand

Die Feuerwehr Filderstadt rückte mit neun Einsatzkräften an und konnte nach dem Öffnen des stark verrauchten Autos den Brand auf dem Rücksitz löschen. Nach bisherigen Ermittlungen kommt laut Polizei als Brandursache eine E-Zigarette in Betracht. Wie hoch der Sachschaden ist, ist derzeit noch nicht klar. Die Polizei sprach von einem erheblichen Schaden.