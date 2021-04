Das neue Infektionsschutzgesetz des Bundes sieht ab einer Inzidenz über 100 eine Tragepflicht von "FFP2- oder vergleichbaren Masken" im öffentlichen Personennahverkehr und an den Haltestellen vor. Als vergleichbar gelten KN95/N95-Masken ohne Ausatemventil - nicht die einfachen OP-Masken. Das gilt ab Samstag auch in allen Bussen und Stadtbahnen, beispielsweise in den Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB). Die SSB kündigte an, im Fahrgastfernsehen, in den digitalen Medien und mit Durchsagen auf die Verpflichtung hinweisen.