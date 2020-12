Besucher in Kliniken müssen eine FFP2-Maske tragen - auf eine entsprechende Landesverordnung hat der Klinikverbund Südwest hingewiesen. Die Masken müssen die Besucher selbst mitbringen. Dabei muss die Maske die entsprechenden DIN-Anforderungen erfüllen, also neben FFP2 etwa KN95. Laut Klinikverbund Südwest ist alternativ auch eine mitgebrachte tagesaktuelle negative Antigentest-Bestätigung in Kombination mit einem medizinischen Mund-Nasen-Schutz möglich. Für die breite Masse der Besucher gebe es aber keine Vor-Ort-Testungen. Besucher die Vorgaben nicht einhalten, würden abgelehnt. In den Kliniken des Verbunds im Kreis Böblingen gilt weiterhin die Regelung von einem Besucher pro Patient pro Tag für eine Stunde.