Um Besucher in Alten- und Pflegeheimen besser zu schützen, stellt die Stadt Stuttgart 150.000 FFP2 -Masken zur Verfügung. Das teilte ein Sprecher der Stadt mit. Die Stadt möchte damit den Besuch in den Alten- und Pflegeheimen über die Feiertage ermöglichen, sagte er. Die Masken böten einen guten Schutz und sollten von den Einrichtungen an Angehörige verteilt werden. Die Landeshauptstadt wird mit der Verteilung der FFP2-Masken an die Heime am Montag beginnen.