Stuttgart: 13 Autos durch Feuerwerk in Bad Cannstatt beschädigt

Es ist noch nicht Silvester, aber das Böllern geht schon los. In Bad Cannstatt haben Unbekannte damit Schaden angerichtet. Es wird auch wegen versuchter Körperverletzung ermittelt.

In Stuttgart-Bad Cannstatt wurden am Samstagabend 13 geparkte Fahrzeuge durch Feuerwerkskörper beschädigt. Das meldete die Polizei. Es kam unter anderem zu Lackschäden. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere Tausend Euro.

Laut Zeugenaussagen sollen die unbekannten Täter einige Feuerwerksraketen auch gezielt in die Richtung von Passanten abgefeuert haben. Deshalb ermittelt die Polizei auch wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung gegen unbekannt.

Feuerwerk gemeldet: Jugendliche flüchten

Der erste Anruf bei der Polizei ging demnach gegen 19.40 Uhr ein. Ein Hotelgast meldete mehrere Jugendliche, die Feuerwerk abfeuern und dabei geparkte Autos beschädigen würden. Als die Polizei kam, flüchteten die Jugendlichen, kamen aber offenbar später wieder zurück, so die Meldung.

Gegen 20.25 Uhr gingen erneut Notrufe ein. Dieses Mal wurden mehrere Streifenwagen in die Badstraße in Bad Cannstatt geschickt. Die Polizisten trafen dort mehrere Personen an und kontrollierten sie. Ob und in welchem Umfang die bislang kontrollierten Jugendlichen wirklich an dem Geschehen beteiligt waren, weiß die Polizei aber noch nicht. Das werde derzeit ermittelt, sagte ein Polizeisprecher dem SWR.

Hinweise: Feuerwerk aus Kofferraum verteilt

Außerdem gab es Zeugenhinweise auf ein Auto, aus dessen Kofferraum heraus Feuerwerk verteilt worden sein soll. Der Halter wurde überprüft. "Bislang haben wir aber nichts Belastbares gefunden", so der Polizeisprecher. Die Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise, die helfen könnten, den Vorfall aufzuklären.