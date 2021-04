Die Feuerwehrausbildung im Kreis Böblingen wird digitaler. Wie das Landratsamt mitteilte, bietet der Landkreis Böblingen als erster in Baden-Württemberg die theoretische Feuerwehr-Ausbildung online an. Die Theorie können Feuerwehrleute ab sofort über eine E-Learning-Plattform pauken. Sie selbst entscheiden dann auch, wann sie für die Abschlussprüfung bereit sind. Unterstützt werden die Lernenden von Ausbildungspaten, die in Online-Seminaren Fragen beantworten. Mit der neuen orts- und zeitunabhängigen Lernform will der Landkreis unter anderem Nachwuchsproblemen begegnen, die es vielerorts gebe. Die immer schwierigere Vereinbarkeit von Familie, Beruf bzw. Hobby seien nur einer von vielen Faktoren, hieß es. Der Praxis-Ausbildungsteil bleibe aber weiter wie er ist und werde nicht durch das E-Learning abgeschafft.