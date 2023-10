130 Einsatzkräfte am Killesberg

Ein Feuer in einem Stadtbahntunnel mit eingeschlossenen Menschen - dieses Szenario ist eine große Herausforderung für Einsatzkräfte. Am Donnerstagabend wurde es in Stuttgart geübt.

Rund 130 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) haben an der Großübung teilgenommen. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurde ein Unfall kurz vor der Stadtbahnhaltestelle Killesberg angenommen. Durch den Unfall sei es zu einem Brand an der Stadtbahn gekommen, es hätten mehrere Verletzte versorgt werden müssen, so das Szenario. Feuerwehr-Großübung mit 130 Personen am Killesberg Die Feuerwehr Stuttgart setzte bei der Großübung so genannte Stoßtrupps ein. Dabei handelt es sich um vier Personen mit Atemschutz, die das Feuer bekämpfen und sich um die Rettung von Menschen kümmern. Auch ein Löschunterstützungsfahrzeug kam zum Einsatz. Dieser ferngesteuerte, fahrbare Großlüfter kann auch Löschwasser abgeben. Bei der Großübung waren auch viele Auszubildende dabei. Sie übten unter anderem den Umgang mit Verletzten an den Tunnelportalen und an der Haltestelle Killesberg. Die Feuerwehr zieht nach eigenen Angaben ein erstes, positives Fazit. In den kommenden Tagen sollen die Erkenntnisse weiter ausgewertet werden.