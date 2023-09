Ein Baby im Kreis Esslingen hatte es sehr eilig. Noch bevor der Rettungsdienst kam, war die Geburt vorbei. Geholfen haben Feuerwehrleute - manche von ihnen nicht zum ersten Mal.

In Neckartailfingen (Kreis Esslingen) sind Feuerwehrleute in der Nacht zu Montag zu Geburtshelfern geworden. Das Baby kam noch vor Eintreffen des Rettungsdienstes zur Welt.

Feuerwehr: Für Transport ins Krankenhaus blieb keine Zeit

Der Bürgermeister von Aichtal, Sebastian Kurz, ist Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr Neckartailfingen und einer von vier Feuerwehrleuten, die zusammen mit einer Notärztin - die auch von der Freiwilligen Feuerwehr ist - bei der Geburt dabei waren. "Wir sind alle geschult - auch in der Versorgung einer Geburt."

Im Schnitt werde die Feuerwehr in Neckartailfingen einmal im Jahr zu einer beginnenden Geburt gerufen, so Sebastian Kurz. Meist reiche die Zeit noch für den Transport ins Krankenhaus. In der Nacht auf Montag sei das aber nicht der Fall gewesen, so Feuerwehrmann Kurz weiter. "Das Kind hatte es sehr eilig."

Feuerwehr rückt bei Notfällen immer mit aus

Es sei eine sehr gute und vor allem sehr schnelle Geburt gewesen. Die Feuerwehrleute hätten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um die Mutter, das Neugeborene und den Vater gekümmert. Der kleinen Tochter und auch den Eltern gehe es gut, erklärte Sebastian Kurz am Montag im SWR-Radio.

Die Freiwillige Feuerwehr Neckartailfingen wünscht der Familie der Neugeborenen alles "erdenklich Gute". In einem Facebook-Post schreiben Feuerwehrleute: "Möge eure kleine Prinzessin euer Leben mit Liebe, Freude und unvergesslichen Momenten füllen."

Schon 2019 half die Feuerwehr Neckartailfingen bei einer Geburt

Die jetzige Geburt erinnerte manche Einsatzkraft an einen Einsatz vor mehreren Jahren. Denn im Jahr 2019 hatte es schon mal ein Baby in Neckartailfingen sehr eilig. Auch damals half die Feuerwehr als Geburtshelfer.