Der Musikverein in Stuttgart-Feuerbach will vom 10. bis 13. September wieder seine traditionelle Kirbe veranstalten. Er hat gemeinsam mit den Märkten Stuttgart, einer städtischen Tochtergesellschaft, ein Stufenmodell nach der Corona-Verordnung entwickelt. Bei einer Inzidenz bis zu 35 sollen Schausteller ihre Buden und Karussells aufbauen dürfen. Dazu soll es einen Biergarten für bis zu 1.000 Besucher geben. Bei einer Inzidenz zwischen 35 und 50 sind nur 750 Besucher zugelassen. Über der 50er Marke dürfen nur 250 zu einem Konzert des Musikvereins auf den Feuerbacher Festplatz kommen. Dann müssten die Fahrgeschäfte entfallen, so Thomas Lehmann, Geschäftsführer der Märkte Stuttgart.