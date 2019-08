Wegen starker Rauchentwicklung ruft die Feuerwehr dazu auf, Fenster und Türen um Remshalden geschlossen zu halten. Eine Lagerhalle war am Morgen in Brand geraten.

Am Freitagmorgen ist in einer Lagerhalle einer Gebäudesanierungsfirma in Remshalden (Rems-Murr-Kreis) ein Feuer ausgebrochen. Wie die Feuerwehr mitteilte, stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte das Gebäude bereits komplett in Flammen.

Dauer 0:34 min Großbrand Remshalden Großbrand Remshalden

Fenster und Türen schließen

In der Lagerhalle werden Gefahrstoffe vermutet, weswegen die Behörden dazu aufrufen, im Umkreis von fünf Kilometern Fenster und Türen wegen des starken Rauchs geschlossen zu halten. Auch Klima- und Lüftungsanlagen sollten abgeschaltet werden, so die Feuerwehr. Die Rauchsäule sei kilometerweit sichtbar.

Bei den Löscharbeiten wird die Feuerwehr Remshalden von umliegenden Feuerwehren unterstützt, unter anderem von Trupps aus Weinstadt und Fellbach.