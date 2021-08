An einer Sozialunterkunft in Oberstenfeld bei Ludwigsburg ist offenbar ein Brand gelegt worden. Ein 35-jähriger Tatverdächtiger ist laut Polizei bereits in Untersuchungshaft. Es soll sich um einen der Bewohner handeln, der sich während der Tat wohl in einem psychischen Ausnahmezustand befunden hatte. Der Sachschaden beläuft sich auf 150.000 Euro. Das Haus ist vorerst nicht bewohnbar.