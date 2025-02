Anfang Oktober sind Schüsse in einer Göppinger Bar gefallen. Ein Mann starb. Nach dem Täter wurde auch bundesweit gefahndet. Jetzt hat die Polizei einen jungen Mann festgenommen.

Mehr als vier Monate nach tödlichen Schüssen in einer Bar in Göppingen ist ein mutmaßlicher Täter verhaftet worden. Dem 17 Jahre alten Mann aus dem Großraum Stuttgart wird nach Angaben der Polizei ein Mord und versuchter Mord in zwei Fällen vorgeworfen. Das haben Polizei und Staatsanwaltschaft mitgeteilt.

Ein Toter und zwei Verletzte in Göppingen

In dem Lokal in Göppingen war am 2. Oktober ein 29 Jahre alter Mann durch Schüsse tödlich verletzt worden. Zudem wurden zwei weitere Männer ebenfalls durch Schüsse verletzt. Direkt nach der Tat hatte die Polizei die Sonderkommission

"Kurz" eingerichtet.

In diesem Lokal in Göppingen fielen die tödlichen Schüsse. SWR

Neben umfangreichen Spurensicherungen am Tatort und in dessen Umfeld wurden auch zahlreiche Zeugen befragt, heißt es von der Polizei. Zudem wurden auch die möglichen Abläufe der Tat durch Spezialisten rekonstruiert. Nach dem Tatverdächtigen wurde unter anderem auch bundesweit mit einem Lichtbild gefahndet.

Ermittler prüfen Zusammenhang mit Schussserie

Am Mittwoch haben Spezialkräfte den 17-Jährigen im Landkreis Ludwigsburg festgenommen, teilte die Staatsanwaltschaft Stuttgart mit. Die Ermittlungen dauern an. Es wird auch geprüft, ob ein Zusammenhang zu dem Bandenkrieg in der Region Stuttgart besteht, der seit rund zwei Jahren andauert.