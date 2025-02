per Mail teilen

Nach einer Explosion ist ein Haus in Schorndorf Mitte Januar abgebrannt. Sieben Menschen wurden dabei verletzt. Jetzt wurde ein Mann festgenommen.

Nach einem Großbrand in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) im Januar hat die Polizei einen 57-jährigen Mann festgenommen. Der Mann steht im Verdacht, Feuer in dem Haus gelegt zu haben, in dem er selbst wohnte. Er und sechs andere Menschen wurden damals verletzt. Vor dem Feuer gab es laut Polizei eine Explosion.

Polizei: Deutliche Hinweise auf Brandstiftung

Die Kriminalpolizei hatte einen Zeugenaufruf gestartet. Die Spuren wurden inzwischen ausgewertet, laut Polizei gibt es deutliche Hinweise auf Brandstiftung. Der 57-Jährige habe selbst in dem betroffenen Haus gewohnt. Sieben Bewohnerinnen und Bewohner sind bei dem Feuer am 19. Januar verletzt worden, er selbst schwer. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik eingeliefert werden.

Zwischenzeitlich wurde er ins künstliche Koma versetzt. Der Mann sitzt seit Dienstag in Untersuchungshaft, heißt es von der Staatsanwaltschaft. Was den Mann zu der Tat bewegt hat, ist noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.

Millionenschaden nach Brand in Schorndorf

Durch das Feuer und das Löschwasser ist laut Polizei ein Sachschaden von mehreren Millionen Euro entstanden. Das Gebäude wurde teilweise auch gewerblich genutzt. Betriebe mussten alternative Räumlichkeiten suchen.

Mehr als 140 Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr waren damals mit mehr als 40 Fahrzeugen vor Ort.