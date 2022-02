Mutmaßlicher Großdealer aus dem Rems-Murr-Kreis in U-Haft

per Mail teilen

Zielfahnder des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg (LKA) haben einen international gesuchten mutmaßlichen Großdealer ausfindig gemacht. Er konnte im Rahmen der Fahndung des Polizeipräsidiums Stuttgart festgenommen werden. Wie das LKA am Mittwoch mitteilte, wohnte der 27-Jährige im Rems-Murr-Kreis. Dort soll er einen Handel mit Marihuana im mittleren zweistelligen Kilobereich betrieben haben. Den Angaben zufolge wurden seit April 2021 gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Stuttgart mehrere Ermittlungsverfahren gegen Beschuldigte aus dem Raum Stuttgart geführt. Der mutmaßliche Großdealer sei Mitte Mai untergetaucht. Die Festnahme sei bereits am 24. Januar erfolgt, teilte das LKA weiter mit. Seitdem sitze der Mann in U-Haft.