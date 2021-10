24-jähriger Tatverdächtiger im Mordfall festgenommen

Die Polizei in Stuttgart hat einen 24-Jährigen festgenommen, der an dem tödlichen Streit im Stadtteil Feuerbach beteiligt gewesen sein soll. Bei der Auseinandersetzung am Sonntag war ein 22-Jähriger vermutlich durch Messerstiche getötet worden. Nach dem Mann war bereits mit einem Haftbefehl wegen Mordes gefahndet worden. Er sitzt nun in Untersuchungshaft. Der Tatablauf und die Hintergründe der Tat seien aber nach wie vor unklar, teilte die Polizei mit. Sie hatte eine Sonderermittlungsgruppe gebildet, um aufzuklären, was genau sich am späten Sonntagnachmittag im Bereich des Wilhelm-Geiger-Platzes in Stuttgart-Feuerbach abgespielt hat. Zeugen zufolge war eine Gruppe junger Männer in Streit geraten. Ein 22-Jähriger erlag anschließend im Krankenhaus seinen Verletzungen.