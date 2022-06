Stuttgart: Ein Festival jagt das andere

Das "Stuttgarter Sommerfest" 2022 findet zwar nicht statt, aber dafür gibt es viele andere Feste, Events und Festivals in der Stadt. Ein Überblick, wo man feiern kann.

Der Stuttgarter Festivalsommer 2022 ist mit dem SWR Sommerfestival Anfang Juni erfolgreich gestartet. Aber das war erst der Anfang. Überall in Stuttgart wird in den kommenden Monaten wieder gefeiert. Es sind nach Angaben der Stadt in diesem Jahr ähnlich viele Veranstaltungen genehmigt worden, wie vor der Pandemie. 350 Veranstaltungen waren es 2019, 320 seien es bisher in diesem Jahr, so die Stadt Stuttgart. Open Air-Events würden dafür deutlich mehr stattfinden, da viele Konzerte nachgeholt würden. Eines ist sicher: Langweilig wird es in diesem Sommer nicht in Stuttgart.

Sven Väth legt in Stuttgart auf

Für viele zählt das Event "Art Beats x Sven Väth" zu den Highlights. Am 30. Juni wird der DJ im Rahmen der Rehberger-Ausstellung neben dem Kunstmuseum auf die Fassadeninstallation von Tobias Rehberger reagieren und "...mit elektrischen Technobeats eine Licht-Klang-Kulisse schaffen", so das Museum. Der Eintritt ist frei, auf dem Schlossplatz werden viele Menschen erwartet.

Vor kurzem hat das Techno-Urgestein Sven Väth schon mitten in Frankfurt viele Menschen zum Tanzen gebracht, zeigt der Hessische Rundfunk:

Doch das ist nur eine von zahlreichen Events in der Region Stuttgart. Allein der Bezirksbeirat Stuttgart-Mitte berät über sechs Veranstaltungen, die bis Ende Juli in seinem Bereich geplant ist. Viele andere Veranstaltungen sind dagegen schon genehmigt worden.

Kessel Festival auf dem Cannstatter Wasen

Zu Annenmaykantereit und Silbermond gefeiert werden kann am 25. und 26. Juni auf dem Cannstatter Wasen. Auch Bands wie Joris, Die Orsons und Lotte bringen das Festival-Feeling zurück in die Landeshauptstadt. Veranstalter des Kessel Festivals sind unter anderem SWR3 und DasDing (SWR). Der Ticketvorverkauf läuft laut dem Veranstalter bisher sehr gut. "Wir rechnen mit rund 25.000 Besuchern am Samstag und etwa 15.000 am Sonntag", so C2-Concerts.

Schon beim Kessel Festival 2019 war in Stuttgart eine Menge los. Kesselfestival

Internationales Tanzfestival COLOURS

Zum vierten Mal findet eines der größten deutschen Tanzfestivals in Stuttgart statt. Das COLOURS Festival vom 25. Juni bis 17. Juli ist zweigeteilt. Zum einen werden im Theaterhaus vom 30. Juni bis 17. Juli viele internationale Produktionen aufgeführt. Zum anderen bringen Eric Gauthier und seine company mit „Colours in the City“ den Tanz in die ganze Stadt.

Tänzer und Choreograf Eric Gauthier SWR

Vom 25. bis 29. Juni sind die Tänzer unter anderem auf dem Schlossplatz und bringen Passanten und Tanzbegeisterten verschiedene Tanzstile bei. Choreograph Gauthier fährt mit einem Sprinter als mobiler Bühne aber auch durch mehrere Stuttgarter Stadtteile und animiert die Menschen dort zum Mittanzen.

Marienplatzfest in Stuttgart-Süd

Zum achten Mal findet vom 30. Juni bis 3. Juli das alternative Kultur- und Straßenfest auf dem Marienplatz in Stuttgart-Süd statt. Regionale, aber auch internationale Bands treten auf, mit Livemusik aus den Bereichen Indie Folk, Electro Pop, Songwriter und Tribal Hop. Außerdem gibt es beim Marienplatzfest Kinder- und Sportprogramm sowie alternative Essens- und Getränkestände. Der Eintritt ist frei.

SommerFestival der Kulturen und Markt der Kulturen

Vom 12. bis einschließlich 17. Juli findet in Stuttgart-Mitte das „SommerFestival der Kulturen" statt. Der Eintritt ist frei. Das Team hinter dem Festival auf dem Marktplatz sagt, es sei das "größte interkulturelle Fest im süddeutschen Raum". Stuttgarter Migrantenvereine sind in das Event eingebunden und in den Nebenstraßen des Marktplatzes findet der "Markt der Kulturen 2022“ statt.

Lichterfest im Höhenpark Killesberg

Am 9. Juli findet zum insgesamt 70. Mal das Lichterfest im Höhenpark Killesberg statt. Veranstalter sind die Stadtwerke Stuttgart. Im Gegensatz zu manch anderen Events ist der Eintritt hier allerdings nicht kostenlos. Auch DasDing (SWR) ist dort mit zwei Bühnen vertreten, auf denen Künstlerinnen und Künstler auftreten - und zeigt, wie das Festival vor der Corona-Pandemie war:

Weindorf Stuttgart diesmal an 19 Tagen

Vom 17. August bis 4. September lockt das Stuttgarter Weindorf wieder zahlreiche Besucher aus Stuttgart und Umgebung auf den Marktplatz, den Schillerplatz und die Kirchstraße. Statt der gewohnten zwölf Veranstaltungstage hat das Stuttgarter Weindorf in diesem Jahr 19 Tage geöffnet. Über 30 Wirtinnen und Wirte wollen dabei ihre Kreationen aus regionalen Produkten anbieten.

Im Rahmen des Weindorfs gibt es auch in diesem Jahr wieder den SWR4 Weindorftreff von SWR Studio Stuttgart und der Stuttgarter Zeitung/Stuttgarter Nachrichten auf dem Schillerplatz. Und zwar am 22., 23., 24., 29., 30. und 31. August.

Heusteigviertel-Fest rund um die Mozartstrasse

Ende Juni feiern die Menschen im Stuttgarter Heusteigviertel drei Tage lang das gleichnamige Fest, vom 24. bis einschließlich 26. Juni. Dazu werden fünf Bühnen aufgebaut, eine "Kindermeile" und ein Flohmarkt. "In alter Tradition geht es am Freitagabend auf den beiden Mozartplätzen los, bevor am Samstag das Fußvolk die Mozartstraße erobert", schreiben die Veranstalter.

"Stuttgarter Sommerfest": Veranstalter hoffen auf 2023

Das "Stuttgarter Sommerfest" findet dagegen frühestens im kommenden Jahr wieder statt. Anlass für die Absage in diesem Jahr ist nach Angaben der städtischen Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart, dass viele Gastro-Betriebe während der Corona-Pandemie Personal verloren haben, das nun fehlt. Auch die höheren Energiekosten und die Inflation hätten es vielen unmöglich gemacht, sich am Sommerfest zu beteiligen. 2023 soll es dann mit einem neuen Konzept weitergehen.

Zum Ende der Pfingsferien ist auf dem Stuttgarter Schlossplatz ein großer Sandplatz aufgebaut. Bis zum 19. Juni wird dort das "Stuttgart Beach 2022" ausgetragen, ein Beachvolleyball-Turnier. SWR Foto: Martin Rottach

"Stuttgart Beach": Volleyball-Turnier und mehr auf dem Schlossplatz

Wer statt Feiern Lust auf Sport hat, kann bis einschließlich 19. Juni auf dem Stuttgarter Schlossplatz selbst aktiv werden. Dort findet ein großes Beachvolleyball-Turnier statt, das "Stuttgart Beach 2022". Der Volleyball-Landesverband Württemberg hat zwei Beachvolleyballfelder aufgebaut, auf denen Besucherinnen und Besucher selbst spielen oder den Profis beim Training zuschauen. Außerdem will der Schwäbische Turnerbund mit einem Hindernisparcours und einer "Salto‐Challenge" zeigen, wie vielfältig Turnen ist.

Musikfest Stuttgart bietet klassische Konzerte

Fans klassischer Musik können bis zum 3. Juli das Musikfest Stuttgart besuchen. In Konzertsälen und Clubs, Kirchen, Museen, Unternehmen und Open Air ist Musik vom Zeitalter des Barock bis zur Gegenwart zu erleben. Die Bachakademie will sich in ihrem Programm besonders dem Werk und der Person von Johann Sebastian Bach widmen.

City-Initiative Stuttgart freut sich über Leben in der Stadt

"Es findest dieses Jahr wahnsinnig viel statt", schwärmt City-Manager Sven Hahn von der City-Initiative Stuttgart (CIS). Die Veranstaltungen seien dringend notwendig, um wieder Leben in die Stadt zu bringen und mit Publikum zu füllen. "Gerade nach dieser langen Auszeit muss wieder öffentliches Leben stattfinden", sagte Hahn dem SWR. Allerdings habe die Veranstaltungsbranche immer noch mit den Folgen der Pandemie zu kämpfen, so der City-Manager. Dazu komme aktuell das Thema Personalmangel, denn die Betriebe seien auf der Suche nach Mitarbeitern.