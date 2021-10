Stuttgarter Fernsehturm soll UNESCO-Welterbe werden

per Mail teilen

Der Stuttgarter Fernsehturm soll die größte Auszeichnung für ein Bauwerk bekommen. Die baden-württembergische Landesregierung nominiert ihn als UNESCO-Welterbe. Hat er eine Chance?

Es ist ein langer Weg bis zum Weltkulturerbe. Nach der Nominierung für das nationale Vorauswahlverfahren warten auf den Stuttgarter Fernsehturm weitere Schritte. Frühestens 2026 könnte er UNESCO-Welterbe werden. SWR Verena Neuhausen

Wahrzeichen, Denkmal, Touristenmagnet und Vorbild im Turmbau - all das ist der Stuttgarter Fernsehturm bereits. Jetzt könnte der 217 Meter hohe Turm des SWR die höchste Ehre erfahren, die Bauwerken verliehen werden kann: die Aufnahme in die UNESCO-Welterbe-Liste.

Zwei Vorschläge für das nationale Vorauswahlverfahren

Die baden-württembergische Ministerin für Landesentwicklung und Wohnen, Nicole Razavi (CDU), in deren Resort auch der Denkmalschutz fällt, wird das keltische Fürstengrab der Heuneburg und den Stuttgarter Fernsehturm für das nationale Vorauswahlverfahren nominieren. Nach dem Beschluss der Landesregierung folgt jetzt ein längeres Verfahren. Frühestens im übernächsten Jahr entscheidet die Kultusministerkonferenz, ob der Vorschlag der UNESCO zur Entscheidung vorgelegt wird. Frühestens 2026 könnte der Fernsehturm dann Welterbe werden. Im Februar hatte die Ministerin die geplante Nominierung erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt.

Das Ministerium von Nicole Razavi reicht den Stuttgarter Fernsehturm bei der Kultusministerkonferenz als Kandidat für die deutsche Vorschlagsliste für das UNESCO-Welterbe ein. SWR Verena Neuhausen

"Der erste Fernsehturm seiner Art weltweit, er steht für eine großartige Konstruktion und Gestaltung und somit auch für deutsche und - ich würde mal sagen - sogar schwäbische Ingenieurskunst."

Fernsehturm in Stuttgart ist ein Touristenmagnet

Der Stuttgarter Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) hofft sehr, dass der Antrag Erfolg haben wird. Er betont, dass der innovative Turm Vorbild gewesen sei für Fernsehtürme in der ganzen Welt - von Sydney über Johannesburg bis Tokio. Würde der Fernsehturm als Welterbe anerkannt, dann wäre Stuttgart gerade für an Bauwerken interessierte Touristen nochmal attraktiver, hofft der Oberbürgermeister. Schließlich hat Stuttgart schon zwei Gebäude, die UNESCO-Welterbe sind. Seit Juli 2016 gehören das Doppelhaus und das Einfamilienhaus von Le Corbusier in der Weissenhofsiedlung zum Welterbe der UNESCO.

"Ich glaube, das hat nicht nur Imagewirkung, sondern auch tatsächlich Auswirkungen auf Touristenströme, dass Kulturtouristen, Baukulturtouristen dann tatsächlich mehr und vermehrt nach Stuttgart pilgern würden."

Oberbürgermeister Frank Nopper würde sich sehr freuen, wenn der Antrag Erfolg hätte. Der Fernsehturm wäre neben den Le Corbusier-Häusern bereits das zweite Weltkulturerbe in Stuttgart. SWR Verena Neuhausen

In den 1950er Jahren beginnt die Ausstrahlung von Fernseh- und Radiosendern über den Fernsehturm. Auch heute ist er noch technisch am Puls der Zeit und ist beispielsweise seit Oktober 2020 Teil eines Innovationsprojekts "5G Media2Go" in Kooperation mit der Telekommunikations- und der Automobilbranche.

Wiedereröffnung nach jahrelanger Brandschutzsanierung

Der Stuttgarter Fernsehturm ist außerdem für viele Menschen in Baden-Württemberg ein wichtiges Symbol. SWR Landessenderdirektorin Stefanie Schneider erinnert sich, wie es war, als der Turm aus Brandschutzgründen geschlossen und dann nach fast drei Jahren im Januar 2016 wieder aufgemacht werden konnte.

"Als wir ihn dann wieder aufgemacht haben, sind wir von einer Welle der Emotion und der Begeisterung wirklich fast überrollt worden. Das war unglaublich, wie viele Menschen, sich emotional mit diesem Turm verbunden sehen."