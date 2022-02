Stuttgarter Fernsehturm feiert 66. Geburtstag und weckt Erinnerungen

per Mail teilen

Der Fernsehturm feiert 66. Geburtstag und mit ihm der gleichaltrige Stuttgarter Wolfgang Heck, der mit dem Turm persönliche Erinnerungen verbindet - wie viele andere Menschen.

Der gebürtige Stuttgarter Wolfgang Heck kann sich noch gut daran erinnern, wie er damals das Wahrzeichen der Landeshauptstadt besuchte. "Ich glaube, ich war 13 oder 14, als wir mal auf dem Fernsehturm waren", erzählt er dem SWR.

"Und dann habe ich unten diese Tafel gelesen und dachte: `Das Datum kennst du: 5. Februar 1956 - mein Geburtstag!`"

Deshalb haben an diesem Samstag beide denselben Grund zu feiern - und der SWR Fernsehturm Stuttgart ist nicht nur für Wolfgang Heck ein Ort der Erinnerung.

Ein Blick in die Vergangenheit - so war das damals, vor 66 Jahren:

Fernsehturm-Sprecherin Claudia Hamann kennt viele derartige Geschichten von Menschen wie Wolfgang Heck, die mit dem Turm etwas Besonderes verbinden. "Wir hören von unseren Besucherinnen und Besuchern immer ganz wunderbare Geschichten, etwa vom Heiratsantrag, der hier vor 20 Jahren gemacht wurde, vom Date mit der ersten großen Liebe oder Kindheitserinnerungen."

Erzählen Sie Ihre SWR Fernsehturm-Geschichten! Der SWR sucht zum 66. Geburtstag des Fernsehturms persönliche Geschichten, die Menschen mit dem Wahrzeichen der Landeshauptstadt erlebt haben. Haben Sie vielleicht den Bau 1955/56 miterlebt? Hat ein Familienmitglied früher dort den Aufzug gefahren oder im Restaurant serviert und immer von der Arbeit erzählt? War vielleicht Ihr erstes Date auf dem Fernsehturm oder haben Sie dort Ihren Heiratsantrag gemacht? Ist er Ihr liebstes Tattoo- oder Aquarellmotiv? Oder liegen alte Fotos, Postkarten, Broschüren oder Zeitungsberichte vom Fernsehturm auf dem Dachboden, die Sie nicht mehr brauchen, aber auch nicht wegwerfen möchten? Schicken Sie Ihre SWR Fernsehturm-Geschichte oder Erinnerungsstücke mit dem Betreff "SWR Fernsehturm-Geschichten" bis zum 30. April 2022 an info@fernsehturm-stuttgart.de und die schönsten Geschichten werden veröffentlicht.

Der Turm könnte Welterbe werden

Der SWR Fernsehturm Stuttgart hat persönliche Geschichten geprägt, aber auch die der Architektur: Denn nach seiner 20-monatigen Bauzeit war er in den 1950er-Jahren der erste Fernsehturm mit einer Stahlbeton-Konstruktion. Er inspirierte außerdem die Planerinnen und Planer ähnlicher Bauten in Frankfurt, Dortmund und im Ausland. Außerdem war er als erster derartiger Turm mit einer Aussichtsplattform sowie Gastronomie ausgestattet. Die baden-württembergische Landesregierung reichte deshalb im Oktober 2021 einen Antrag ein, um den Fernsehturm in die UNESCO-Welterbeliste eintragen zu lassen. Mit einer Entscheidung wird für Ende 2023 gerechnet.

Der Stuttgarter Wolfgang Heck wünscht sich jedenfalls anlässlich des gemeinsamen Geburtstags, "dass es uns beiden noch lange gut geht". Der Fernsehturm, sagt Heck, "hat sich ja ganz gut gehalten, vor allem auch in seinen Proportionen, das ist jetzt bei mir nicht ganz so geblieben - ich wünsche mir da vielleicht wieder eine Annäherung", so der 66-Jährige.