2026 soll Jubliäum gefeiert werden. Doch vorher muss der Stuttgarter Fernsehturm wegen Rissen saniert werden. Das Landesdenkmalamt unterstützt die Sanierung mit einer Rekordsumme.

Der Fernsehturm in Stuttgart soll ab Juli 2025 saniert werden. Die Kosten werden mit 1,5 Millionen Euro angegeben. Das teilten der Fernsehturm-Eigentümer SWR und die Denkmalstiftung Baden-Württemberg am Dienstagnachmittag mit. In dem 135 Meter hohen Turmschaft sind feine Risse im Beton festgestellt worden. Landesbauministerin Nicole Razawi (CDU) hat am Nachmittag die Förderunterlagen an den SWR-Verwaltungsdirektor Jan Büttner übergeben.

Vor dem 70-Jahr-Jubiläum werden Betonrisse saniert

Die Denkmalstiftung Baden-Württemberg unterstützt die Sanierung mit 500.000 Euro. Roland Bürkle, Vorstandsvorsitzender der Denkmalstiftung, sagte bei einem Pressetermin: "Was wäre förderungswürdiger als ein Denkmal, das für die Ingenieurkunst Baden-Württembergs und den Mut der Menschen in Baden-Württemberg beispielgebend ist. Als Denkmalstiftung fördern wir gern den Erhalt dieses Denkmals." Den Rest der Kosten trägt der Südwestrundfunk (SWR) als Eigentümer. SWR-Verwaltungsdirektor Büttner betonte: "Der SWR ist sich seiner Verpflichtung bewusst, dieses bedeutende Kulturdenkmal zu erhalten."

Sanierung beginnt im Juli - Fernsehturm bleibt für Besucher offen

Start der Arbeiten ist bereits im Juli. Diese müssen denkmalgerecht umgesetzt werden. Auch eine Neu-Beschichtung des Stahlbetons ist vorgesehen. Der Turm ist gut 216 Meter hoch, davon sind 135 Meter aus Stahlbeton. In diesem Bereich befinden sich die Risse. Entsprechend anspruchsvoll sind die Arbeiten. Es muss von Arbeitsbühnen und Hängegerüsten gearbeitet werden. Auch Industriekletterer werden zum Einsatz kommen.

Die Bauarbeiten sollen an der Schaftaußenseite bis November 2025 weitestgehend abgeschlossen sein. Während der Dauer der Arbeiten bleibt der Turm für die Öffentlichkeit zugänglich.