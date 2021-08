In diesem Sommer sind Waldheimfreizeiten wieder erlaubt. Doch die Träger der Einrichtungen müssen mit finanziellen Defiziten rechnen. Denn die Einnahmen fallen geringer aus, die Fixkosten bleiben gleich.

„Wir können aufgrund der Corona-Bedingungen ungefähr halb so viele Kinder aufnehmen wie im Jahr 2019. In Stuttgart sind das 4.500 statt 9.000 Kinder“, erklärte Jörg Schulze-Gronemeyer, der die Abteilung Jugend und Soziales bei der Evangelischen Kirchenpflege Stuttgart

leitet und für die wirtschaftlichen Fragen von 55 Waldheimen in Württemberg zuständig ist. Halbe Platzzahl in den Ferienwaldheimen bedeute nur halbe Einnahmen durch Elternbeiträge. Die Defizite der Träger der Heime könnten nur aufgefangen werden durch höhere Zuschüsse des Landes und der Kommunen, so Schulze-Gronemeyer. Oder durch Spenden.