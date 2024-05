per Mail teilen

Immer mehr Menschen erkranken bundesweit an Demenz. Die AWO im Rems-Murr-Kreis bietet pflegenden Angehörigen die Möglichkeit, gemeinsam mit ihren kranken Partnern Urlaub zu machen.

Das Leben mit Demenz ist nicht einfach – weder für die Betroffenen selbst noch für ihre pflegenden Angehörigen. Allein in Baden-Württemberg leben laut der Alzheimer Gesellschaft über 200.000 Menschen mit Demenz. Dabei leisten gerade Angehörige, die sie zu Hause pflegen, eine enorme Mammutaufgabe, die unter anderem auch das staatliche Pflegesystem entlastet. Umso wichtiger ist es für sie, sich Pausen vom anstrengenden Alltag zu gönnen, um selbst Kraft zu tanken. Die Arbeiterwohlfahrt Rems-Murr (AWO) im Rems-Murr-Kreis sieht es als ihre Aufgabe, diese Menschen dabei zu unterstützen.

Urlaub für Paare mit Demenz

Mit dem Programm "Ferien vom Alltag" bietet die AWO Paaren mit einem gesunden und einem an Demenz erkrankten Partner die Möglichkeit, gemeinsam Ferien zu machen und sich zu erholen. Das Ferienhaus Lutzenberg in Althütte im Rems-Murr-Kreis ist umgeben von Wiesen und Wäldern. Insgesamt können hier maximal zwölf Paare gleichzeitig eine Woche lang Urlaub machen. Die Kosten dafür liegen bei 450 Euro pro Person und können teilweise von der Pflegeversicherung gedeckt werden.

Das Konzept des Programms: Während demenzkranke Patienten vom ausgebildeten Pflegeteam betreut werden, können die sonst pflegenden Angehörigen sich etwas Freizeit gönnen. Zur Auswahl stehen ihnen dafür Sport-, Musik- oder Tanzkurse sowie Ausflüge in die nähere Umgebung.

Große Entlastung für Angehörige

Sabine und Rolf Rätzel aus Waiblingen verbringen dort ihren Pfingsturlaub. Während ihr an Alzheimer erkrankter Mann ein Bewegungstraining an der frischen Luft absolviert, kann seine Frau den Kopf etwas frei bekommen. Ob alleine oder bei einem der zahlreichen Gruppenangebote mit anderen Angehörigen von Demenzkranken.

Für Sabine Rätzel ist diese Art von Urlaub eine große Entlastung. Zu Hause ist sie für ihren Mann nämlich 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche lang da. Im Ferienhaus verbringen die beiden nur beim Essen die Zeit zusammen.

Das Verhalten von demenzkranken Personen ist wie bei einem kleinen Kind. Der Unterschied ist aber, dass das kleine Kind dazu lernt und es bei Demenz einen Rückschritt gibt.

Abschalten in einem geschützten Umfeld

Ihren Mann dauerhaft in einem Pflegeheim unterzubringen, das will Sabine Rätzel nicht. Sie will ihn zu Hause pflegen und sich um ihn kümmern. Aber das Ferienprogramm der AWO bietet für sie eine wichtige Auszeit vom Pflegealltag.

Laut Veranstaltern ist das Programm "Ferien vom Alltag" bisher einzigartig. Gisela Ostheimer von der AWO Rems-Murr wünscht sich so ein Angebot in ganz Deutschland. Durchgeführt wird die Freizeit in Zusammenarbeit mit dem Rems-Murr-Kreis und dessen Demenzfachberatung.