Das Fellbacher Bad F3 wird nach kurzer Schließung ab Dienstag wieder öffnen. Am vergangenen Donnerstag (25.11.)war es wegen einer abweichenden Wasserkontrolle geschlossen worden.

Stadtsprecherin Sabine Laartz erklärte im SWR, dass man aus Sicherheitsgründen so entschieden habe. Seitdem wurden Kontrollen vorgenommen, die Becken abgelassen und die Technik noch einmal analysiert. Nach dem Auffüllen der Wasserbecken sind neuerlich Proben entnommen worden, die nun einwandfrei sind, so die Stadtsprecherin. Deshalb wird das Bad auch früher als angedacht wieder eröffnet. Ab 6:00 Uhr am Morgen steht das F3 wieder allen Besuchern zur Verfügung.