Seit 2019 ist die Anbaufläche von Spargel in Baden-Württemberg um fast ein Fünftel zurückgegangen. Auch der Pro-Kopf-Verbrauch ist gesunken. Ein Spargel-Bauer erklärt die Gründe.

Spargel-Bauer: "Die Leute sparen zuerst bei Luxusgut wie Spargel"

Bei Phillip Bauerle vom Schmidener Feld läuft die Spargelernte gerade auf Hochtouren. Doch so groß wie einst scheint die Liebe der Baden-Württemberger zum königlichen Gemüse nicht mehr zu sein. "Man merkt schon, dass die Leute sparen müssen", so der Spargelbauer aus Fellbach (Rems-Murr-Kreis). "Und dann verzichten sie zuerst auf so ein Luxusgut wie Spargel."

Für Phillip Bauerle, Spargelbauer aus Fellbach-Schmiden, läuft die Ernte gerade auf Hochtouren. Der Landwirt bemerkt, dass die Leute sparen müssen und immer weniger Spargel essen. SWR

Pro-Kopf-Verbrauch von Spargel in BW gesunken

Laut der Landesanstalt für Landwirtschaft, Ernährung und ländlichen Raum ist nicht nur der Pro-Kopf-Verbrauch von Spargel in Baden-Württemberg gesunken: 2024 nur noch 1,2 Kilogramm pro Kopf pro Jahr. Zu Spitzenzeiten vor ein paar Jahren waren es noch 1,4 Kilogramm. Auch die Erzeugungsmengen sind seit einigen Jahren rückläufig. Laut dem Statistischen Landesamt Baden-Württemberg verkleinerte sich 2024 die Ertragsfläche von Spargel im Vergleich zu 2023 um 64 Hektar auf 1.881 Hektar. Seit dem Höchststand im Jahr 2019 mit 2.320 Hektar ist die Fläche um fast ein Fünftel zurückgegangen.

Grüner Spargel ist bei Jüngeren beliebter

Weißer Spargel mit Sauce Hollandaise, Schnitzel und Kartoffeln - eigentlich ein Klassiker. Doch immer weniger, besonders junge Menschen, essen überhaupt noch weißen Spargel. SWR

Während ältere Menschen beim ersten Spargel der Saison ins Schwärmen geraten, scheinen sich junge Erwachsene weniger für den Klassiker der deutschen Frühlingsküche zu begeistern. Laut einer YouGov-Umfrage mögen nur 47 Prozent der 18- bis 24-Jährigen Spargel, während der Anteil bei den über 55-Jährigen mit 74 Prozent deutlich höher liegt. Besonders weißer Spargel mit Sauce Hollandaise, Kartoffeln, Schnitzel oder Schinken ist für die Jüngeren wenig attraktiv. Wenn sie Spargel essen, dann zunehmend grünen.

Der grüne Spargel hat gleich mehrere Vorteile, die dem modernen Lebensstil entgegenkommen: Er muss nicht geschält werden, gart schneller und passt perfekt zu schnellen, kreativen Gerichten wie Bowls, Pasta oder Pfannengerichten. Geschmacklich ist er herzhafter als sein weißer Verwandter. Und er enthält mehr Vitamine und sekundäre Pflanzenstoffe, da er über der Erde wächst und dabei mehr Sonnenlicht abbekommt. In Zeiten bewusster Ernährung ein weiterer Pluspunkt.

Weißer Spargel verkauft sich besser an Ständen mit Schälautomat

Ein Spargel-Schälautomat an Bauerles Früchtle-Scheune in Fellbach-Schmiden. Bauer Philipp Bauerle sagt, dass er mehr Spargel an den Verkaufsständen verkauft, wo auch eine Spargel-Schälmaschine steht. SWR

Auch Spargel-Bauer Phillip Bauerle vom Schmidener Feld beobachtet ein verändertes Konsumverhalten bei seinen Kunden, insbesondere bei jüngeren Menschen: Ein Automat, der das aufwendige Schälen des weißen Spargels erspart, spielt da eine interessante Rolle. "An den Verkaufsständen, wo wir eine Spargel-Schälmaschine stehen haben und den Spargel für unsere Kundinnen und Kunden schälen, da verkaufen wir tendenziell mehr weißen Spargel. An ältere und auch jüngere Kundschaft. An den Verkaufsständen, wo wir keine Schälmaschine stehen haben, da verkaufen wir tendenziell mehr Grünspargel."

So oder so: Weißer Spargel bleibt ein Klassiker, scheint aber langsam seine Stellung als Spargel Nummer eins zu verlieren - zumindest bei der Generation unter 30.