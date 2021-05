Die Stadt Fellbach warnt sogenannte Sperrmüllsünder. Wer illegal Müll entsorgt, dem drohen hohe Bußgelder, heißt es in einer Mitteilung.

Sperrmüll am Straßenrand zu anderem angemeldeten Sperrmüll zu stellen oder ihn einfach in der Natur zu entsorgen, ist illegal und wird rigoros zur Anzeige gebracht, so die Stadt Fellbach. Sie ermuntert Bürgerinnen und Bürger, sich an die Polizei zu wenden, wenn sie solche Fälle beobachten. Aktuell haben die Beamten beispielsweise Videos von Zeugen bekommen, die Sperrmüllsünder in flagranti zeigen. Dank der Videos könnten die Halter ermittelt und angezeigt werden. Ihnen drohen hohe Bußgelder, illegales Entsorgen von Abfall wird als Ordnungswidrigkeit geahndet.