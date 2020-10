per Mail teilen

Der Sachschaden blieb zwar gering – jetzt ermittelt aber der Staatsschutz die Hintergründe eines Anschlags auf eine Firma in der vergangenen Woche.

Nach dem Anschlag auf ein Firmengebäude in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) ist ein Bekennerschreiben aufgetaucht. Der Anschlag hatte sich bereits in der vergangenen Woche in der Nacht zum Freitag ereignet.

Ein Brandsatz traf das Gebäude

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurden mehrere Wurfgeschosse entzündet und geworfen. Einer habe das Gebäude getroffen. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Ein Zeuge hatte mehrere Unbekannte flüchten sehen.

Bekennerschreiben tauchte im Netz auf

In einem Bekennerschreiben im Internet bekannte sich eine linksgerichtete pro-kurdische Gruppierung zu der Tat. Sie kritisiert das Vorgehen der Türkei gegen die Kurden in Nordsyrien. In dem Bekennerschreiben hieß es, die angegriffene Firma baue Elektroniksysteme für deutsche Panzer. Der Staatsschutz ermittelt.