Hilfe aus Fellbach: Selbst Feuerwehrautos gehen in die Ukraine

Nicht nur Kleider, Medikamente und Essen werden in der Ukraine benötigt. Auch Material für den Zivilschutz wie Feuerwehrfahrzeuge. Der Transport wird in Fellbach organisiert.

Stromerzeuger, Krankentragen, Rettungsgeräte, alles, was im Katastrophenfall zum Einsatz kommt, wird in diesen Tagen von den Feuerwehren aus Baden-Württemberg gesammelt. Allein von der Feuerwehr Stuttgart kommen zwei Stromerzeuger, hydraulische und manuelle Rettungsgeräte, Krankentragen sowie Löscharmaturen und -geräte. Die Geräte sind ausgemustert, aber einsatzbereit.

Fellbacher Unternehmer hat Hilfsaktion gestartet

Die Hilfsaktion ins Leben gerufen hat Alexander Ernst. Er ist Geschäftsführer eines Unternehmens für Feuerwehrtechnik in Fellbach (Rems-Murr-Kreis). "Alles, was auf einem Löschfahrzeug drauf ist, wird gesucht", sagt Alexander Ernst im SWR. Seinen Aufruf haben Landesfeuerwehrverband und der Städte- und Gemeindetag unterstützt. Das Echo war "gigantisch", so Ernst. In kürzester Zeit seien ganze Ausrüstungspakete für Feuerwehrautos zusammengekommen. Gesammelt wird das Material in Fellbach, wo die Sammelstelle aus dem Nichts logistisch auf die Beine gestellt wurde.

Material jeglicher Art wird in der Ukraine benötigt. Spenden kommen von Feuerwehren aus ganz Baden-Württemberg. feuerwehr stuttgart

Material wird per Lkw und mit Flugzeugen transportiert

40 Feuerwehrleute und Ehrenamtliche sind am Mittwoch an der Sammelstelle im Einsatz. Sie sind dabei, das Material auszuladen, zu sortieren und zu verpacken. Deadline der Sammelaktion ist Mittwochabend. Donnerstagfrüh soll es Richtung Ukraine losgehen. Bis dahin sollen fünf Sattelschlepper beladen werden. Zusätzlich hat der ukrainische Katastrophenschutz drei Flugzeuge für den Transport angemeldet. Den Konvoi auf dem Landweg organisiert die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). An der ukrainischen Grenze wird die Hilfslieferung dann an den Katastrophenschutz der Ukraine übergeben.