Fellbach: Ehepaar mit schweren Schnittverletzungen gefunden

In Fellbach (Rems-Murr-Kreis) sind am Mittwochvormittag drei Menschen verletzt worden. Die Polizei fand ein Ehepaar schwer und den Sohn leicht verletzt in ihrer Wohnung.

Am Mittwochmittag sind Polizei und Rettungskräfte zu einer Wohnung in Fellbach gerufen worden. Dort fanden sie ein Ehepaar, das schwer verletzt in seiner Wohnung lag. Der Sohn der Familie hatte über Notruf mitgeteilt, dass seine Eltern dringend Erste Hilfe benötigten, so die Polizei. Er wurde nur leicht verletzt. Auseinandersetzung zwischen den Eheleuten? Die Polizeibeamten fanden das Ehepaar mit Schnittverletzungen vor, die notärztlich versorgt werden mussten. Der Ehemann wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht, seine Frau mit einem Krankenwagen. Offenbar hatte es zuvor eine heftige Auseinandersetzung zwischen den Eheleuten gegeben. Der Sohn konnte aber nicht sagen, was genau passiert sei, so die Polizei. Er sei nicht direkt beteiligt gewesen. Die Kriminalpolizei Waiblingen hat Ermittlungen zum Tatgeschehen und zu den Hintergründen aufgenommen. Der Jugendliche wird betreut.