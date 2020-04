per Mail teilen

Nach mehr als vier Jahren ist der Feinstaubalarm in Stuttgart Geschichte - Mittwoch war der letzte Tag der aktuellen Alarm-Saison. Künftig wird es keinen Feinstaubalarm mehr geben.

Feinstaub Messstation am Stuttgarter Neckartor dpa Bildfunk Fotograf:Sebastian Gollnow

Die Stadt Stuttgart hatte bereits Anfang des Jahres entschieden, dass der Feinstaubalarm abgeschafft wird. Sie begründete ihren Entschluss damit, dass 2018 und 2019 zwei Jahre in Folge die Feinstaubgrenzwerte in Stuttgart eingehalten wurden. Stuttgarts Oberbürgermeister Fritz Kuhn feierte das Ende des Feinstaubalarms am Mittwoch als Erfolg.

Dauer 0:25 min Stuttgarts OB Fritz Kuhn feiert Ende des Feinstaubalarms Der Feinstaubalarm sollte während der Wintermonate dafür sorgen, dass sich die Luft im Stuttgarter Talkessel verbessert. Nun kann man den Alarm abschaffen, so Stuttgarts OB Fritz Kuhn im SWR.

Komfortkamine weiter kritisch

Die Regeln für Komfort-Kamine, die vom Land erlassen wurden, gelten dagegen weiter, heißt es aus dem Verkehrsministerium Baden-Württemberg. Das bedeutet, dass diese Öfen bei bestimmten Wetterlagen auch ohne Feinstaubalarm weiterhin aus bleiben müssen. Bei entsprechender Wetterprognose werde die Öffentlichkeit über Rundfunk, Zeitungen und Internet darüber informiert, so das Ministerium.