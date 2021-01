Die Feinstaubbelastung am Neujahrstag war in Stuttgart 2021 deutlich geringer als im Jahr davor. Das geht aus den vorläufigen Daten der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg in Karlsruhe hervor, die die Werte kontinuierlich misst. Am Stuttgart Neckartor beispielsweise lag die Schadstoffkonzentration am 1. Januar 2021 bei 11 Mikrogramm Feinstaub (PM10) pro Kubikmeter Luft. Am Neujahrstag 2020 lag der Wert aus der kontinuierlichen Messung dagegen bei 126 Mikrogramm pro Kubikmeter. Der Grenzwert für den gröberen Feinstaub (PM10) liegt bei 50 Mikrogramm pro Kubikmeter. Ein Grund für die geringere Luftbelastung dieses Jahr ist das coronabedingte Feuerwerksverkaufsverbot sowie das Verbot, Böller in der Öffentlichkeit zu zünden. Damit sollten feuerwerkstypische Verletzungen verhindert werden, um eine zusätzliche Belastung der Intensivmedizin zu vermeiden.