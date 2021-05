Feinstaubalarm, Mooswand, Fahrverbote: 15 Jahre war Feinstaub das große Thema in Stuttgart - mehr als in jeder anderen Stadt. Nun gibt es im Stadtpalais auch eine Ausstellung dazu.

Die Geschichte des Feinstaubs in Stuttgart ist lang und emotional: 2006 trat der erste Luftreinhalte-Aktionsplan für Stuttgart in Kraft. In den darauffolgenden Jahren entbrannte eine landesweite Diskussion über Luftschadstoffe in deutschen Städten - allen voran die Landeshauptstadt und das Stuttgarter Neckartor.

Grund genug für das Stadtmuseum, den für das Auge unsichtbaren Partikeln eine eigene Ausstellung zu widmen. Gegenübergestellt werden dabei die unterschiedlichen und teils unvereinbaren Positionen aus Politik, Industrie, Wissenschaft und Öffentlichkeit.

Online-Spiel zum Entdecken der Feinstaub-Ausstellung

Zwar ist das Stadtpalais - das selbst an einer stark befahrenen Kreuzung am Charlottenplatz liegt - aktuell wegen der Corona-Pandemie noch geschlossen, Besucherinnen und Besucher können die Feinstaub-Ausstellung aber virtuell besuchen. Die Ausstellungsmacher haben sich ein Live-Online-Spiel überlegt: Begleitet von einer Rahmengeschichte hacken sich die Spielerinnen und Spieler in Echtzeit in die Sicherheitskameras der Ausstellung und "bringen die Wahrheit über den Feinstaub ans Licht", so das Stadtpalais.