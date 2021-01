Der 500.000. Gastarbeiter ist vor 50 Jahren in Stuttgart begrüßt worden

Am 5. August 1970 kam der Kroate Zvonimir Kanjir am Stuttgarter Hauptbahnhof an. Er wurde feierlich als landesweit 500.000. Gastarbeiter begrüßt. Wie ging es mit ihm weiter?