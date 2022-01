FDP trifft sich in Fellbach zum Landesparteitag und befasst sich mit Corona-Impfprämie

Die FDP in Baden-Württemberg beginnt am Vormittag in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) ihren Landesparteitag. Ein Thema dabei dürfte die Debatte über Corona-Impfungen sein.

In einem Antrag fordert das Parteimitglied Hans-Peter Locher aus dem Kreis Ravensburg, die Impfbereitschaft in Baden-Württemberg mit einer Prämie von 500 Euro anzukurbeln. So solle die Impfbereitschaft erhöht und eine Impfpflicht unnötig werden. Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke sieht den Vorschlag jedoch kritisch. Der Landesvorsitzende Michael Theurer sprach sich vorab außerdem dafür aus, bei Impfskeptikern und -gegnern eher auf Überzeugungsarbeit als auf eine Impfpflicht zu setzen. FDP will Lehrerinnen und Lehrer in Baden-Württemberg entlasten Beobachter sind gespannt, wie sehr die Landes-FDP als baden-württembergische Oppositionspartei auf dem Parteitag die Grünen kritisiert. Diese sind Teil der BW-Landesregierung, auf Bundesebene jedoch Koalitionspartner der FDP zusammen mit der SPD. Mit einem Leitantrag unter dem Titel "Krisenfeste Schulen sind die Pflicht, nicht die Kür" wollen die Liberalen ihren Unmut über die Bildungspolitik der Landesregierung ausdrücken. Wenn es nach der FDP geht, sollen Lehrkräfte entlastet werden, etwa von Bürokratie. Außerdem will sie Weiterbildungsangebote stärken. Auch die Digitalisierung der Schulen solle vorankommen. Denn den Respekt gegenüber Schülerinnen und Schülern sehe man an der Ausstattung der Schulen, sagte Generalsekretärin Judith Skudelny vorab. Landesparteitag findet hybrid statt: Mix aus Präsenz und digital In der Fellbacher Schwabenlandhalle wird wegen der Corona-Pandemie wohl nur die Parteispitze der Landes-FDP anwesend sein. Die Delegierten schalten sich digital zu.