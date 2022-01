In der Region Stuttgart sind innerhalb eines Tages 269 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Nach letzten Angaben des Landesgesundheitsamts meldete der Kreis Ludwigsburg mit 100 insgesamt mehr Fälle als andere Kreise. Trotzdem liegt hier die Sieben-Tage-Inzidenz mit 183 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern niedriger als sonst in der Region. Mit 259 fällt der Wert dagegen in Stuttgart am höchsten aus. Allerdings dürften die tatsächlichen Zahlen höher liegen, da über die Feiertage weniger getestet und von Gesundheitsämtern weniger Daten übermittelt wurden. Insgesamt werden zwei neue Corona-Todesfälle in der Region gemeldet, beide ereigneten sich im Kreis Böblingen.