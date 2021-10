In der kommenden Saison können Fasnachtsnarren wieder die fünfte Jahreszeit feiern. Sowohl in Innenräumen als auch auf der Straße sollen Veranstaltungen mit Hygienekonzept möglich sein, teilte das Stuttgarter Sozialministerium mit. Wer geimpft oder genesen ist, dürfe im Saal feiern. Für Veranstaltungen im Freien soll eine Arbeitsgruppe noch Konzepte entwickeln. In der kommenden Woche will beispielsweise der Kübelesmarkt in Bad Cannstatt über ihre Fasnets-Veranstaltungen 2022 beraten.