"Wir feiern hier seit 1447, da gab es schon viele Pandemien und Kriege. Also sollen uns die Leute ihre Fasnet Zuhause zeigen und die Leute haben da unheimlich viel Kreativität entwickelt. Da macht jeder eben doch irgendwas in Neuhausen, deshalb sind wir auch so eine Hochburg."

Ronald Witt, Präsident des Narrenbunds Neuhausen