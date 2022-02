Fasnet in Corona-Zeiten: Wie wird in der Region Stuttgart gefeiert?

Mitten im Winter und zur Hochzeit der Omikron-Welle - die Fasnet liegt für ein geselliges Feiern besonders ungünstig. Was heißt das für die Vereine in der Region Stuttgart? Wie feiern sie?

Die Fasnet einfach ausfallen lassen, das kommt für einen echten Narren nicht in Frage, sagt Ronald Witt, der Präsident vom Narrenbund Neuhausen (Kreis Esslingen): "Fasnet kann man ja nicht aus dem Kalender streichen. Da steht ja auch Weihnachten und Ostern drin und so ist es auch mit der Fasnet."

In Neuhausen wird um 4:30 Uhr die Fasnet eingeläutet

Veranstaltungen mit Publikumsverkehr werden nicht stattfinden, das sei klar. Aber die Fasnet an sich, die werde schon gefeiert. "Am Schmotzigen wird unsere Neuhauser-Gruppe, die Waschlappen-Glunker, so ab 4:30 Uhr symbolisch die Fasnet einläuten, indem sie durch die Straßen ziehen und mit Musik die Leute wecken. Wir werden sicher am Rosenmontag unterwegs sein, die ein oder anderen Kostümierten, die privat zu Leuten gehen und Schabernack treiben." Vorher werde man sich aber extra auf Corona testen - selbst die Geimpften, das werde auch kontrolliert. Am Fasnets-Sonntag freue man sich auf die Narrenmesse im Filderdom.

Das Kübelesrennen in Bad Cannstatt fällt aus

Bei den Narren vom Kübelesmarkt Bad Cannstatt ist noch nicht klar, wie der Endspurt der närrischen Zeit aussehen wird. Alle großen Veranstaltungen, wie das traditionelle Kübelesrennen oder der Kinderumzug, werden nicht stattfinden. Man habe aber verschiedene Ideen bei der Stadt Stuttgart eingereicht, die aktuell geprüft werden, sagte der erste Vorsitzende Steffen Kauderer am Montag. Um was es dabei geht, wolle er noch nicht verraten, um niemandem zu enttäuschen, wenn es dann doch nicht klappen sollte. Letztendlich sei aber alles von den Auflagen abhängig, die mit den möglichen Veranstaltungen verbunden seien. "Wir warten jetzt, was die Stadt uns antwortet, um dann zu sagen: 'Jawohl, dieses oder jenes dürfen wir machen, unter den und den Voraussetzungen.'" Es könne aber auch sein, dass es nachher nur eine interne Veranstaltung für die Mitglieder gebe. Es stelle sich immer die Frage, ob sich der Aufwand lohne: "Das ist ja dann keine Fasnet, wenn ich mit ner FFP2-Maske auf dem Marktplatz mein Bier trinken muss."

Kostümverleiher lebt seit zwei Jahren im "Lockdown"

Thomas Kerber vom Kostümverleih Wagner aus Stuttgart-Untertürkheim lebt - wie er sagt - seit zwei Jahren quasi im Lockdown. Denn ohne Umzüge und große Feste benötige auch niemand Kostüme. Trotzdem versucht er optimistisch zu bleiben: "Kein Mensch hat sich das jetzt ausgesucht und man muss es annehmen und das mache ich. Im Endeffekt muss man kämpfen, mache ich auch. Alles andere nützt nix. Von daher geben wir die Hoffnung auf jeden Fall nicht auf und kämpfen, solange es eben geht."

Die Hoffnung auf Fasnet 2023 bleibt

Steffen Kauderer aus Bad Cannstatt freut sich schon auf die Fasnet im nächsten Jahr. Denn dass die stattfinden wird, da ist er optimistisch: "Mal wieder das Häs anziehen und über die Gassen zu springen und net auf Abstände und mit Maske in die Wirtschaften reinzumüssen, das wär natürlich schon ein sehr sehr großer Wunsch. Da würde ich mich schon sehr drauf freuen, aber das sehe ich für 2022 leider noch nicht."