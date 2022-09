Farbanschlag auf Haus von AfD-Politiker Spaniel in Stuttgart verübt

per Mail teilen

Das Haus des AfD-Politiker Dirk Spaniel wurde von Unbekannten mit Farbe beworfen. Jetzt ermittelt der Staatsschutz.

Unbekannte haben einen Farbanschlag auf das Wohnhaus des Stuttgarter AfD-Bundestagsabgeordneten Dirk Spaniel verübt. Die Fassade sei großflächig besprüht worden - allerdings ohne Parolen oder Symbole, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag. "Das war deutlich mehr als ein paar Farbbeutel." Weil es sich bei dem Betroffenen um einen Politiker handelt, ermittle der Staatsschutz.

Dirk Spaniel

AfD vermutet Angreifer aus dem linken Spektrum

Die AfD Stuttgart, deren Kreisvorsitzender Spaniel ist, sprach in einer Mitteilung von erheblicher Sachbeschädigung und einem feigen Anschlag in der Nacht zu Mittwoch. In der Mitteilung ist sogar von einem "Terroranschlag" die Rede.

Die Höhe des Sachschadens vermochte die Polizei zunächst nicht zu beziffern. Auch habe sie bisher keine Erkenntnis zu den möglichen Tätern, so der Sprecher weiter. Die AfD vermutet diese nach eigenen Angaben im linken Spektrum.