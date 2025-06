Für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft geht es am Sonntag in Stuttgart um Platz drei in der Nations League. Das DFB-Team trifft ab 15 Uhr auf Frankreich. Ein Überblick.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat am Mittwochabend den Einzug ins Finale der Nations League verpasst. Gegen Portugal verlor das DFB-Team mit 1:2 und spielt nun am Sonntag in Stuttgart um Platz drei. Gegner ist das Team aus Frankreich, das am Donnerstagabend eine Niederlage gegen Spanien hinnehmen musste . Ob es noch Tickets gibt, wo das Spiel übertragen wird und in welchem Hotel das DFB-Team untergebracht ist - Eine Übersicht gibt es hier.

Auf der Ticket-Seite der UEFA gibt es am Freitagnachmittag nur noch sogenannte "Prime Seats" für jeweils 200 Euro. Die restlichen Karten sind bereits vergeben. Wer ein Ticket ergattern konnte, sollte am besten mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen. Dafür ist ein Sonderverkehr eingerichtet. Unter anderem fährt die Linie U11 vom Hauptbahnhof bis zum NeckarPark (Stadion). Einen detaillierten Überblick gibt es hier .

Anpfiff in Stuttgart ist am Sonntag um 15 Uhr. Zu sehen gibt es die Partie bei RTL und DAZN. Die Sportschau überträgt die Partie im Audiostream. Zudem gibt es einen Live-Ticker . Ein offizielles Public Viewing wird es laut der Stadt Stuttgart nicht geben. Trotzdem kann man das Spiel in Sportbars oder teilweise auch in Biergärten verfolgen.

Die Trophäe für den Gewinner der Nations League: Wer sie gewinnt, wird am Sonntag in München entschieden. Ab 21 Uhr trifft Portugal auf Spanien. Das Spiel um Platz drei findet zuvor in Stuttgart statt. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Christian Charisius

Elf Siege, 15 Niederlagen und acht Unentschieden: Das ist die bisherige Bilanz der deutschen Nationalmannschaft gegen das Team aus Frankreich. Zuletzt gab es im März 2024 einen 2:0-Sieg bei einem Testspiel im Vorfeld der Europameisterschaft. Die letzte Niederlage gab es im Oktober 2018: Damals unterlag Deutschland mit 1:2.

Ja, zum 26-köpfigen Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft gehören vier Spieler des VfB Stuttgart : Maximilian Mittelstädt, Deniz Undav, Nick Woltemade und Torhüter Alexander Nübel. Für sie wird das Spiel um Platz drei in der Nations League zu einem Heimspiel.

Das DFB-Team reist aus dem bayerischen Herzogenaurach an. Dort findet am Samstag ab 11 Uhr noch das Abschlusstraining statt. In Stuttgart übernachtet das Team von Julian Nagelsmann im Mövenpick-Hotel am Flughafen.

Bis einschließlich Samstag (7. Juni) gibt es täglich von 11 bis 18 Uhr verschiedene Mitmachaktionen. Unter anderem kann man zwischen dem Schlossplatz und der Königstraße auf einem Fußball-Soccercourt selbst kicken. Außerdem ist die Nations League Trophy auf einem begehbaren Podest ausgestellt, bevor sie am Sonntag nach München gebracht wird. Dort findet das Finale zwischen Portugal und Spanien (21 Uhr) statt.

Polizei und Stadt Stuttgart rechnen mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen, so wie bei einem Bundesligaspiel des VfB Stuttgart auch. Die Verkehrsmaßnahmen seien identisch, so ein Sprecher der Stadt. Einzige Ausnahme: Die Sperrungen rund um das Stadion beginnen in diesem Fall fünf Stunden vor Anpfiff, statt wie üblich drei Stunden vorher. Fanmärsche im Vorfeld der Partie soll es keine geben. Auch nach dem Spiel seien keine Aktionen vorgesehen.