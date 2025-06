Am Wochenende kommt Popstar Ed Sheeran nach Stuttgart. Beide Konzerte in der MHP Arena waren bereits ausverkauft. Nun gibt es wieder Karten. Die wichtigsten Infos im Überblick.

Nach den Auftritten in Spanien, Frankreich und Italien kommt der weltweit bekannte Musiker Ed Sheeran an diesem Wochenende auch für zwei Konzerte nach Stuttgart. Am Samstag und Sonntag, 28. und 29. Juni, spielt der britische Sänger in der MHP Arena in Bad Cannstatt. Es sind die einzigen Konzerte seiner aktuellen Tour in Süddeutschland.

Am Wochenende werden insgesamt rund 120.000 Besucherinnen und Besucher für die zwei Shows erwartet. Zunächst war nur ein Konzert am Sonntag geplant. Nachdem es restlos ausverkauft war, haben die Veranstalter durch die Zusatzshow am Samstag wieder neue Karten in den Vorverkauf gebracht. Zur Zeit (Stand: 23. Juni) sind die Tickets online vereinzelt für bestimmte Kategorien verfügbar. Die Preise für die verbliebenen Kategorien liegen zwischen etwa 100 und 150 Euro. Laut Ticketplattform Eventim ist die Nachfrage für das Konzert sehr hoch. Jugendliche unter 16 Jahren müssen laut Veranstalter von einem Erwachsenen begleitet werden.

Auf seiner "Mathematics-Tour" (auch als "+ - = ÷ x" bekannt) bekommen die Fans die bekanntesten Hits und persönlichen Lieblingslieder des Künstlers aus den vergangenen zehn Jahren zu hören. Auftreten wird der Popstar auf einer runden Drehbühne in der Mitte der MHP Arena. Dadurch soll das Publikum den 34-jährigen Künstler jederzeit von allen Seiten sehen können.

Wie zu allen Großveranstaltungen in Stuttgart sind für die Anreise die öffentlichen Verkehrsmittel zu empfehlen, da nur eine begrenzte Menge an Parkplätzen zur Verfügung steht. Laut Veranstalter berechtigt das Konzertticket zur An- und Abreise ab drei Stunden vor Einlass und zur Rückfahrt bis Betriebsschluss mit Bus und Bahn.

Die Straßenbahnlinie U19 sowie die U11 als Sonderlinie bei Großveranstaltungen fahren zur Haltestelle Neckarpark (Stadion), gegenüber von der MHP Arena. Ebenso die Buslinie 45. Auch mit den Linien U1 und U13 sowie der S-Bahn kommt man auch in die Nähe des Stadions.

Wer dennoch mit dem Auto anreist, sollte laut Veranstalter am besten die Park+Ride-Angebote nutzen. Parkplätze im Bereich des Stadions seien demnach kaum vorhanden. Das Parkhaus Q-Park Cannstatter Carré bietet eigenen Angaben nach eine begrenzte Anzahl an Parkplätzen für Konzertbesucher an. Grundsätzlich ist rund um die MHP Arena am Wochenende mit viel Verkehr zu rechnen.

Einlass für beide Konzerte ist um 16 Uhr. Ab 18 Uhr spielen der englische Sänger Myles Smith und die amerikanische Sängerin Tori Kelly im Vorprogramm. Im Anschluss daran tritt Ed Sheeran auf. Das Konzert endet dann gegen 22:30 Uhr.

Nach seinem Auftritt in Stuttgart spielt der einstige Straßenmusiker noch vier Konzerte in Deutschland. Im Juli an zwei Tagen in Hamburg und im September an zwei Tagen in Düsseldorf.

Europaweit tritt Ed Sheeran außerdem unter anderem in Norwegen, Schweden, Dänemark und in der Schweiz in Zürich auf. Auf seinen Tourstopps ist der rothaarige Musiker nicht selten auch spontan in der Öffentlichkeit zu sehen. Ob er das auch in Stuttgart vorhat, ist unbekannt.