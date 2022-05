Die Fantastischen Vier aus Stuttgart im Micky Maus Comic-Heftchen

per Mail teilen

Deutschlands Hip-Hop-Urgesteine gehen auf Tour. Vorher schauen "Die Fantastischen Vier" aus Stuttgart noch im "Micky Maus-Magazin" bei Familie Duck vorbei - als Comic-Enten.

Am Freitag ist die neue Ausgabe des "Mickey Maus-Magazins" erschienen – dieses Mal mit einem Promi-Besuch der Stuttgarter Hip-Hop Band "Die Fantastischen Vier". Smudo, Michi Beck, Thomas D. und Andy Y. erleben dort als Enten ein musikalisches Abenteuer. Die Geschichte selbst haben Smudo und seine Tochter Amy selbst geschrieben und ausgedacht.

"Als die Anfrage vom Verlag kam, war mein erster Gedanke: Ich muss dazu meine große Tochter fragen, die Comic-Fan ist und ohne Ende lustige Taschenbücher konsumiert. Sie musste mich erst einmal wieder in diesen Kosmos einführen und hat selber sehr viele Ideen eingebracht."

Gemeinsam mit Tochter Amy und dem Chefredakteur des "Micky Maus-Magazins", Marko Andric, seien die ersten Gedanken zu einer Geschichte ausgetauscht und entwickelt worden. In dem Comic geht es um den Promi-Besuch der "Fantastischen Vier" in Entenhausen - der Stadt, in der die Micky Maus-Comics angesiedelt sind. Auf sieben Magazin-Seiten haben "Die Fantastischen Vier" auch selbst gereimt, denn im Comic ist ihr Traum, die "Entenhausener Musik-Charts"mit deutschem Sprechgesang zu rocken.

Donald Duck ist im Comic der geizige "Fantastische Vier"-Manager

Wie die Geschichte zeigt, macht ihnen ihr geiziger Manager Dagobert Duck allerdings den Aufstieg schwer: Für einen Live-Auftritt der Reimeschmiede bucht der im Musikgeschäft völlig unerfahrene Dagobert eine schäbige Bruchbude an und steckt nicht einen Kreuzer (Entenhausens Gegenstück zum Euro-Cent) in Werbung. Daher kommt erst mal niemand zum Auftritt. Das Debakel möchten "Die Fantastischen Vier" durch ein Musikvideo ausbügeln, was Dagobert mehr als schockiert.

"Da müsste ich ja Personal anstellen und Reisekosten bezahlen."

Dass Tick, Trick und Track den knauserigen Dagobert dann mit dem Satz "Keine Sorge, die Jungs wollen keinen Tag am Meer" beruhigen, ist in den Sprechblasen nicht die einzige Anspielung auf die realen Hits der Band. Und dann funkt auch noch Hexe Gundel Gaukeley dazwischen und verhängt einen Zauber über Smudo. So versucht sie, die Band vom Weg nach oben abzubringen.

"Die Fantastischen Vier" bekommen es im Micky Maus-Comic mit Gundel Gaukeley zu tun, die ihnen die Karriere vermiesen will. 2022 Egmont Ehapa Media/Disney

Am Ende, das darf verraten werden, bleiben "Die Fantastischen Vier" sich in der Comic-Welt einmal mehr "troy" und die Hip-Hop-Welt liegt ihnen zu Füßen.

Der Comic ist wenige Tage vor dem Tour-Start der Stuttgarter Hip-Hopper erschienen: Am 21. Mai startet die "Für immer: 30 Jahre live"-Tour der "Fantastischen Vier" in Hamburg. Am 1. und 2. Juli treten sie in Stuttgart auf.