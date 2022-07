Fanta 4 in Stuttgart: Tausende Fans feierten auf dem Cannstatter Wasen

Die Fantastischen Vier machen an zwei Tagen Station in ihrer Heimat Stuttgart. Am Freitag feierten Zehntausende Fans auf dem Cannstatter Wasen. Am Samstag folgt das zweite Konzert.

Video herunterladen (8,7 MB | MP4) Fanta 4 feiern ihr 30-jähriges Live-Jubiläum. Deshalb stehen die Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz unter dem Tourmotto "Für immer 30 Jahre Live". Seit dem Tourstart waren sie unter anderem bereits in Hamburg, München und Köln zu sehen. SWR-Reporterin Bernice Tshimanga berichtet vor den Konzerten von vor Ort: Fanta 4 wollen auch auf Open Airs spielen Das Kölner Konzert will die Band im September veröffentlichen. Eigentlich waren die Konzerte der Jubiläums-Tour bereits für Juli 2020 und Juni 2021 geplant, doch sie mussten wegen der Corona-Pandemie verschoben werden. Für den Sommer haben Fanta 4 außer der Tour noch Auftritte bei Open Air-Festivals in Deutschland, der Schweiz und Luxemburg geplant. Am 25.07.2009 feierten Fanta 4 auf dem Cannstatter Wasen bereits ihr 20-jähriges Jubiläum unter dem Titel "Heimspiel". SWR picture alliance / dpa | Marijan Murat Das "Fanta-4-Wochenende" auf dem Cannstatter Wasen findet nur wenige Wochen nach dem Doppelkonzert der Berliner Metalband Rammstein statt, das wegen aufwendiger Pyrotechnik teilweise für besorgte Anrufe bei der Feuerwehr gesorgt hatte.