Der zweite Lockdown, Dauerregen und Homeschooling - viele Familien sind im Ausnahmezustand. Das bekommt auch die Stuttgarter Familienhilfe zu spüren. Sie muss deutlich öfter unterstützen.

Seit Herbst hat der Bedarf an Beratung und Unterstützung spürbar zugenommen, so Sven Brümleve vom Beratungszentrum Jugend und Familie in Stuttgart-Zuffenhausen. Es werde teilweise mehr und intensiver gestritten.

Hilfe und Unterstützung deutlich mehr nachgefragt

Auch von teils neuer Gewalt in der Familie berichtet Brümleve. Doch belastbare Zahlen, dass diese "herausragend" zugenommen hat, gebe es nicht, so Barbara Kiefl vom Stuttgarter Jugendamt. Deutlich gestiegen sei hingegen der Bedarf an Beratung und Unterstützung.

"Familien, das war mal gut und klar strukturiert: Vater, Mutter, Kind - Arbeit, Haushalt, Schule. Das muss jetzt täglich neu organisiert werden." Sven Brümleve, Beratungszentrum Jugend und Familie

Familien, die schon vor der Pandemie gut strukturiert und abgesichert waren, kommen in der Regel besser mit der neuen Situation klar, andere kommen durch die immer neuen Herausforderungen an ihre Grenze, so Brümleve. Oft fehle auch eine Perspektive und Hoffnung.

Das A und O für unsere Arbeit ist, dass wir so früh wie möglich erfahren, wenn es einem Kind nicht gut geht. Barbara Kiefl, Jugendamt Stuttgart

Beratungszentren wie das in Zuffenhausen unterstützen Familien in schwierigen Situationen. Doch nicht immer erfahren sie von Problemen, denn Schulen und Kindergärten haben derzeit geschlossen. Diese können damit beim Erkennen und Vermitteln nicht in gewohnter Form helfen.