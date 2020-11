Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 10 ist es am Donnerstagabend in Stuttgart zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Laut Polizei wurde dabei ein 58-jähriger Mann lebensgefährlich und eine 20-jährige Frau schwer verletzt. Der Mann fuhr aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Auto auf der B10 in die falsche Richtung und stieß mit dem Fahrzeug der 20-Jährigen zusammen. Laut Polizei hatte er zuvor bereits andere Fahrer gefährdet, die ihm allerdings ausweichen konnten. Die Bundesstraße war in Höhe der Otto-Hirsch-Brücken in Richtung Esslingen vorübergehend gesperrt.