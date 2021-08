Mit der Betrugsmasche "Falscher Polizeibeamter" haben Betrüger einen knapp fünfstelligen Euro-Betrag ergaunert. Opfer ist ein 60 Jahre alter Mann aus Holzgerlingen, teilte die Polizei mit. Die Betrüger hatten den Mann am Telefon dazu bewegen können, Bargeld von seiner Bank zu holen und in einem Karton vor seiner Haustüre zu deponieren. Die Polizei weißt immer wieder darauf hin, dass sie weder Bargeld noch Wertsachen von Privatpersonen an sich nehmen würde. Hinter den Betrügern stehen in den meisten Fällen Clans, die aus dem Ausland dirigiert werden.