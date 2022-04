Falsche Polizisten-Masche: Betrüger zu rund vier Jahren Haft verurteilt

Ein 21-Jähriger Betrüger ist vom Landgericht Stuttgart zu vier Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt worden. Er hatte sich Senioren gegenüber als Polizist ausgegeben und sie nach Angaben des Gerichts um rund 30.000 Euro betrogen. Bei seinen Anrufen letzten September unter anderem in Stuttgart hatte er außerdem behauptet, das Vermögen der älteren Menschen sei in Gefahr und sie sollten es daher zur Sicherheit übergeben. Als es dazu kam, wurde der Mann schließlich festgenommen. Das Gericht ordnete an, dass er außerdem in eine Entzugseinrichtung muss. Kriminalbehörden warnen derzeit besonders vor einer Masche, bei der sich Menschen am Telefon als angebliche Europol-Beamte ausgeben.